Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Luthfi Aulia, Resmi Nikahi Hanggini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:35 WIB
Potret dan Profil Luthfi Aulia, Resmi Nikahi Hanggini
Luthfi Aulia resmi nikahi Hanggini. (Foto: Instagram)
A
A
A

LUTHFI Aulia mendadak ramai jadi perbincangan warganet. Pasalnya, tanpa kabar yang menghebohkan, dia telah resmi menikahi Hanggini pada Sabtu (2/12/2023).

Pernikahan yang sakral itu begitu glamor dengan adat Minang. Tentu adat Sumatera Barat itu dipilih karena Luthfi memang berasal dari Padang.

Mengutip berbagai sumber dan akun Instagram, berikut potret dan profil Luthfi Aulia.

1. Profil

Luthfi Aulia 

Luthfi Aulia Chandra lahir dia Padang pada 16 Oktober 1993. Dia dikenal sebagai aktor, penyanyi, sutradara, editor, dan kreator konten. Luthfi juga merupakan personel grup vokal Kevin and the Red Rose.

Dia terlahir sebagai anak dari pasangan Chandra Kamal dan Yosie Mauliza. Dia memiliki satu adik perempuan bernama Miftahul Rizka Chandra atau biasa dipanggil Icha.

2. Pendidikan

Luthfi Aulia 

Lutfhi sempat menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Batam pada 2008-2011. Setelah itu, dia melanjutkan ke Universitas Bina Nusantara dengan mengambil jurusan desain komunikasi visual pada 2011.

Luthfi resmi menyandang gelar S1 pada 2015. Namanya semakin dikenal karena kedekatannya dengan aktris cantik Hanggini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement