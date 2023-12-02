Potret dan Profil Luthfi Aulia, Resmi Nikahi Hanggini

LUTHFI Aulia mendadak ramai jadi perbincangan warganet. Pasalnya, tanpa kabar yang menghebohkan, dia telah resmi menikahi Hanggini pada Sabtu (2/12/2023).

Pernikahan yang sakral itu begitu glamor dengan adat Minang. Tentu adat Sumatera Barat itu dipilih karena Luthfi memang berasal dari Padang.

Mengutip berbagai sumber dan akun Instagram, berikut potret dan profil Luthfi Aulia.

1. Profil

Luthfi Aulia Chandra lahir dia Padang pada 16 Oktober 1993. Dia dikenal sebagai aktor, penyanyi, sutradara, editor, dan kreator konten. Luthfi juga merupakan personel grup vokal Kevin and the Red Rose.

Dia terlahir sebagai anak dari pasangan Chandra Kamal dan Yosie Mauliza. Dia memiliki satu adik perempuan bernama Miftahul Rizka Chandra atau biasa dipanggil Icha.

2. Pendidikan

Lutfhi sempat menempuh pendidikan di SMA Negeri 4 Batam pada 2008-2011. Setelah itu, dia melanjutkan ke Universitas Bina Nusantara dengan mengambil jurusan desain komunikasi visual pada 2011.

Luthfi resmi menyandang gelar S1 pada 2015. Namanya semakin dikenal karena kedekatannya dengan aktris cantik Hanggini.