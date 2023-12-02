Potret Luna Maya Hadiri Pernikahan Bunga Citra Lestari, Pancarkan Aura Bahagia Bareng Pengantin

LUNA Maya nampak menjadi saksi pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana. Dia pun begitu bahagia.

Momen itu terlihat dari beberapa foto yang di unggah ke akun Instagramnya. Wanita yang kini dekat dengan Maxiem Bouttier itu bahkan memesona dengan outfit hitamnya.

Mengutip akun Instagramnya, Sabtu (2/12/2023), berikut potret Luna Maya.

1. Selfie bareng pengantin

Mengadakan pernikahan di Bali, tak lantas membuat wanita akrab disapa Unge atau BCL kehilangan momen bersama sahabat. Salah satunya adalah Luna Maya.

Dia pun menyempatkan waktu menhadiri pernikahan dengan selfie bersama. Tak lupa, dia menyematkan kaca mata yang menutupi mata indahnya.

2. Dress hitam

Terlihat simpel dan elegan, itulah outfit yang ditonjolkan mantan kekasih Ariel NOAH itu. Luna memang terlihat hanya memakai dress hitam yang dilapisi tile dengan motif bordir pada bagian dadanya.

Melegkapi penamampilannya, dia memakai kalung dan anting mutiara. Sementara untuk alas kaki, dia memakai wedges hitam.