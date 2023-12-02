Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Rumah Makan Bagi-Bagi Makanan Gratis, Lokasinya Dekat dengan Jakarta

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:05 WIB
Viral Rumah Makan Bagi-Bagi Makanan Gratis, Lokasinya Dekat dengan Jakarta
Viral rumah makan gratis. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEDIA sosial dihebohkan dengan aktivitas rumah makan gratis, di mana mereka membagikan makanan kepada masyarakat yang datang ke tempat ini.

Rumah makan gratis ini terletak di Jalan A. Damyati, Sukasari, Tangerang, Jawa Barat. Menariknya, rumah makan ini tidak memberikan syarat khusus kepada orang yang ingin mendapatkan makanan. Siapapun bisa datang ke sini selama persediaan makanan masih ada.

Rumah Makan gratis, begitupun nama tempat ini menyediakan 300 hingga 500 porsi makanan per harinya. Siapa saja boleh makan di tempat ini.

Dikutip dari Instagram tngku.id, Sabtu (2/12/2023), disebutkan bahwa kebanyakkan yang datang ke tempat ini adalah anak-anak sekolah.

Viral

Siswa-siswi ini terlihat tertib saat mengantre dan alat makan yang digunakan, diletakkan pada tempat yang sudah disediakan.

Sebelum masuk ke dalam rumah makan gratis, pengunjung akan disambut dengan kutipan berbunyi ‘Sekarang di beri, besok memberi’. Masuk pada bagian dalam ruangan, mendekati tempat mengambil makanan Anda akan menemukan kutipan lain yang berbunyi ‘Jangan lupa bersyukur hari ini’.

Halaman:
1 2
      
