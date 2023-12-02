Potret dan Profil Regina Phoenix, Dancer Cantik Pacar Okin

NAMA Regina Phoenix kini makin terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Popularitasnya kian melejit setelah dia menjalin hubungan kekasih dengan Niko Al Hakim atau akrab disapa Okin.

Hal ini membuat netizen penasaran dengan sosok Regina Phoenix. Banyak yang bertanya-tanya, perempuan seperti apa yang membuat Okin jatuh cinta setelah bercerai dengan Rachel Vennya.

Untuk lebih mengenal Regina Phoenix, simak rangkuman informasi berikut ini yuk!

1. Perempuan manis asal Bandung

Regina Phoenix lahir di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya pada 22 Juni 2000. Kini usianya 23 tahun.

Dia yang terlihat selalu ceria di hadapan publik ternyata harus rela ditinggal oleh ibunya sejak usia sembilan tahun karena meninggal dunia.

2. Memiliki kemampuan dalam dance

Dia memiliki kemampuan dance yang sangat luar biasa. Bakatnya itu disalurkan secara positif dengan bergabung bersama grup ZIRIUS. Girlband ini terdiri dari lima orang yakni Regina, Kenny, Okta, April, dan Qyoung.

Sebagai anggota girlband, Regina ternyata memiliki kiblat dalam dunia Kpop yakni Lisa BLACKPINK.