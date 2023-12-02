Di Tengah Hujan, Siti Atikoh Semangat Hadiri Munas Pramuka XI Hari Kedua

Indonesia kini sudah mulai memasuki musim penghujan. Keadaan ini ditandai dengan turunnya air hujan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni, Kota Banda Aceh yang sedang disinggahi Siti Atikoh, istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Cuaca mendung dan rintikan air hujan ini tidak mematahkan semangat Siti Atikoh untuk menghadiri Munas Pramuka XI.

Ibunda Alam Ganjar ini terlihat sangat semangat menghadiri Munas Pramuka XI hari kedua pada Sabtu (2/12/2023). Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh datang menggunakan seragam lengkap. Mulai dari baju dan roknya hingga aksesoris seperti kacu dan topi boni.

Siti Atikoh selalu Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah datang Gedung Balai Meuseuraya Aceh dengan senyum lebar nan manis. Keceriaannya berhasil membuat akhir pekan yang mendung menjadi lebih cerah.

Dengan keramahan tersebut, Siti Atikoh pun mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut. Siti Atikoh langsung diajak untuk berbincang-bincang sambil memasuki ruangan.

Sesampainya di dalam ruangan, Siti Atikoh langsung menyapa rekan-rekannya, ketua dari berbagai Kwartir Daerah yang ada di Indonesia. Momen ini seraya melepas rindu Siti Atikoh dengan kerabatnya di pramuka.