Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Di Tengah Hujan, Siti Atikoh Semangat Hadiri Munas Pramuka XI Hari Kedua

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |14:46 WIB
Di Tengah Hujan, Siti Atikoh Semangat Hadiri Munas Pramuka XI Hari Kedua
Siti Atikoh. (Foto: Devi)
A
A
A

Indonesia kini sudah mulai memasuki musim penghujan. Keadaan ini ditandai dengan turunnya air hujan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni, Kota Banda Aceh yang sedang disinggahi Siti Atikoh, istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Cuaca mendung dan rintikan air hujan ini tidak mematahkan semangat Siti Atikoh untuk menghadiri Munas Pramuka XI.

Ibunda Alam Ganjar ini terlihat sangat semangat menghadiri Munas Pramuka XI hari kedua pada Sabtu (2/12/2023). Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh datang menggunakan seragam lengkap. Mulai dari baju dan roknya hingga aksesoris seperti kacu dan topi boni.

 pramuka

Siti Atikoh selalu Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah datang Gedung Balai Meuseuraya Aceh dengan senyum lebar nan manis. Keceriaannya berhasil membuat akhir pekan yang mendung menjadi lebih cerah.

 BACA JUGA:

Dengan keramahan tersebut, Siti Atikoh pun mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut. Siti Atikoh langsung diajak untuk berbincang-bincang sambil memasuki ruangan.

Sesampainya di dalam ruangan, Siti Atikoh langsung menyapa rekan-rekannya, ketua dari berbagai Kwartir Daerah yang ada di Indonesia. Momen ini seraya melepas rindu Siti Atikoh dengan kerabatnya di pramuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732//5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement