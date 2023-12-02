Tanggal 3 Desember 2023 Hari Apa? Cek di Sini

TANGGAL 3 Desember 2023 hari apa? Pertanyaan hampir di benak banyak orang. Hari ini terjadi momen penting, meski itu bukan hari libur merah nasional.

Salah satu momen yang diperingati adalah Hari Bakti Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini.

Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 3 Desember 2023.

1. Hari Bakti Pekerjaan Umum

Tahun Hari Bakti Pekerjaan Umum jatuh diperingatan yang ke-77 tahun. Melansir dari situs Dinas PUPR, Hari Bakti Pekerjaan Umum adalah peringatan untuk menegenang sejarah peristiwa 3 Desember 1945 di Gedung Sate Bandung.

Kala itu, ada perlawanan dari pemuda sekaligus sekelompok petugas menjaga dan mempertahankan Gedung Sate dari pengepungan tentara sekutu (NICA). Gedung Sate pun masih bernama Gedung Departement Van Verkeer En Waterstaat.

Sebanyak 21 petugas yang kala itu bertugas menjaga gedung mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB dengan pertempuran yang sungguh tidak seimbang. Akibatnya, ada tujuh petugas PU yang gugur.