Siti Atikoh Kunjungi Tenant Hasil Hutan Bukan Kayu: Luar Biasa Kearifan Lokal!

ISTRI calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh turut menghadiri acara Munas Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat (1/12/2023). Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh tidak lupa untuk mengunjungi salah satu tenant yang ada di acara tersebut.

Siti Atikoh terlihat memasuki tenant yang menjajakan berbagai macam hasil hutan bukan kayu. Di dalam tenant tersebut, ada berbagai macam hasil hutan bukan kayu. Sebagaimana kebanyakan masyarakat ketahui, hasil hutan hanya kayu yang akhirnya diolah menjadi furniture.

Namun, pada kenyataanya ada banyak sekali hasil hutan yang sangat bermanfaat untuk hidup. Seperti yang ditemukan Siti Atikoh kala berkunjung ke salah satu tenant di Munas Pramuka XI. Di tempat ini, dirinya berkenalan dengan janeng, jernang, serbuk pasar bumi, hingga gondorukem.