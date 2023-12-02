Datang ke Munas Pramuka XI di Aceh, Warga Sebut Siti Atikoh Sangat Rendah Hati

Kedatangan Siti Atikoh selalu Ketua Kwartir Daerah di Jawa Tengah di Munas Pramuka XI di Aceh mendapat sambutan antusias dari warga. Semua telah menyambut Siti Atikoh sejak dirinya turun dari mobil menuju Gedung Balai Meuseuraya Aceh.

Salah satu peserta yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, jika dirinya Siti Atikoh ini sangat rendah hati.

"Yang saya lihat dari sosoknya dia tuh humble (rendah hati) ya," kata Iin Kurniasih perwakilan Kwarda Jambi saat ditemui dalam acara Munas Pramuka XI, Jumat (1/12/2023).

Selain itu, Iin juga menyampaikan jika sosok Atikoh yang dia ketahui sangat merakyat, tidak ada batasan antara seluruh rakyat dengan dirinya yang memiliki peran penting dalam pramuka dan negara ini.

"Ibu Atikoh tidak jaim, dirinya merakyat sekali artinya kita pun menyapa tidak ada batasan gitu ya," ucap Iin Kurniasih.

Lebih lanjut, Iin mengakui jika sosok Atikoh sangatlah luar biasa. Apalagi, sebagai seorang perempuan, Atikoh berhasil menjadi Ketua Kwarda Jawa Tengah. Jabatan ini diberikan berdasarkan hasil musyawarah anggota pramuka. Terpilihnya Atikoh menjadi Ketua Kwarda Jawa Tengah pastinya bukan sembarangan ditunjuk. Dirinya memiliki kompetensi untuk memimpin.

Iin menyampaikan, dalam dunia pramuka emansipasi itu memang sudah berjalan. Pramuka memang bukan untuk kaum laki-laki atau perempuan saja, tetapi juga untuk semua.

"Siapapun dalam pramuka bisa memimpin dengan gaya memimpinnya sendiri. Jadi sah-sah saja laki-laki ataupun perempuan jadi pemimpin," kata Iin.