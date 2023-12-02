Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Sebut Laki-Laki dan Perempuan Sama dalam Pramuka

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |02:13 WIB
Siti Atikoh Sebut Laki-Laki dan Perempuan Sama dalam Pramuka
Siti Atikoh (Foto: Devi)
A
A
A

Siti Atikoh selalu Ketua Kwartir Daerah di Jawa Tengah turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Jumat (1/12/2023). Kehadirannya dalam acara ini untuk mengikuti gala dinner sekaligus pembukaan festival nusantara.

Sebagai salah satu petinggi pramuka di Jawa Tengah, Siti Atikoh menyampaikan jika dalam dunia pramuka antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Semua sama di mata pramuka.

 Siti Atikoh

Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini menyampaikan, baik lelaki maupun perempuan, keduanya mendapat pembelajaran yang sama dalam dunia pramuka.

 BACA JUGA:

“Peran perempuan di Pramuka sama seperti laki-laki. Karena mereka juga diberi bekal, ilmu, sifat gotong royong, dan nasionalisme yang sama,” kata Atikoh dalam acara Munas Pramuka XI.

Dengan bekal pembelajaran yang sama, Siti Atikoh menyampaikan jika dapat melakukan berbagai hal yang sama.

“Jadi sangat luar biasa sekali, bagaimana mereka membina adik-adik, terkait juga life skill dan soft skill,” tutur Atikoh.

 BACA JUGA:

“Ketika berada di tengah hutan mereka itu sudah harus bisa survival. Ketika ada kondisi bencana mereka harus selalu siap sedia,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
