Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peran Perempuan dalam Pramuka di Mata Siti Atikoh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |02:03 WIB
Peran Perempuan dalam Pramuka di Mata Siti Atikoh
Siti Atikoh. (Foto: ist)
A
A
A

ISTRI calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh memiliki peran penting dalam pramuka. Dirinya menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah, satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Jawa Tengah.

Hal ini menunjukkan jika perempuan memiliki keterlibatan yang berarti dalam dunia pramuka. Siti Atikoh menyebutkan, jika peran seorang perempuan sama hal dengan lelaki. Tidak ada beda sama sekali.

 Siti Atikoh

“Peran perempuan di Pramuka sama seperti laki-laki,” kata Siti Atikoh, Jumat (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Sebagaimana yang diketahui, dalam dunia pramuka, laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama, tidak dibedakan sama sekali. Semuanya sama-sama dibekali ilmu-ilmu kepramukaan. Mulai dari berkemah, P3K, gerak jalan, penabung, berkebun, pengamat, juru masak, pengamat, penjahit, pengaman kampung, hingga pengatur ruangan.

Siti Atikoh pun menambahkan, para anggota pramuka laki-laki dan perempuan pun mempelajari sifat gotong royong, nasionalisme, life skill dan soft skill yang sama. Tidak hanya bekal ilmu yang sama, dalam pramuka, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama.

 BACA JUGA:

“Ketika berada di tengah hutan, mereka (perempuan dan laki-laki) itu sudah harus bisa survival. Ketika ada kondisi bencana mereka harus selalu siap sedia,” ucap Siti Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135386//peran_perempuan_di_perusahaan_indonesia_makin_dilirik-C3Rz_large.jpg
Peran Perempuan di Perusahaan Indonesia Makin Dilirik, Siap Bersaing di Panggung Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/338/3123041//peredaran_narkoba_jaringan_sumut_jakarta-njMI_large.jpg
Polisi Bongkar Penyelundupan Narkoba Jaringan Sumut-Jakarta, 5 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732//5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement