Peran Perempuan dalam Pramuka di Mata Siti Atikoh

ISTRI calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh memiliki peran penting dalam pramuka. Dirinya menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Jawa Tengah, satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Jawa Tengah.

Hal ini menunjukkan jika perempuan memiliki keterlibatan yang berarti dalam dunia pramuka. Siti Atikoh menyebutkan, jika peran seorang perempuan sama hal dengan lelaki. Tidak ada beda sama sekali.

“Peran perempuan di Pramuka sama seperti laki-laki,” kata Siti Atikoh, Jumat (1/12/2023).

BACA JUGA:

Sebagaimana yang diketahui, dalam dunia pramuka, laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama, tidak dibedakan sama sekali. Semuanya sama-sama dibekali ilmu-ilmu kepramukaan. Mulai dari berkemah, P3K, gerak jalan, penabung, berkebun, pengamat, juru masak, pengamat, penjahit, pengaman kampung, hingga pengatur ruangan.

Siti Atikoh pun menambahkan, para anggota pramuka laki-laki dan perempuan pun mempelajari sifat gotong royong, nasionalisme, life skill dan soft skill yang sama. Tidak hanya bekal ilmu yang sama, dalam pramuka, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama.

BACA JUGA:

“Ketika berada di tengah hutan, mereka (perempuan dan laki-laki) itu sudah harus bisa survival. Ketika ada kondisi bencana mereka harus selalu siap sedia,” ucap Siti Atikoh.