Janda Rasa Gadis, Aura Kasih Seksi Pakai Dress Ketat

JANDA cantik Aura Kasih memang tidak pernah gagal membuat netizen terpesona. Dengan tubuh seksinya, dia kerap membuat banyak roang gagal fokus terhadap penampilannya.

Meskipun menggunakan pakaian tertutup, tapi lekuk tubu yang seksi dan aduhai milik Aura Kasih membuat para pria sulit berpaling. Bahkan, tidak hanya para pria yang kagum dengan penampilannya, tapi juga Kaum Hawa.

Seperti pada unggahan terbarunya, dia tampil stylish dengan dress denim. Tidak terbuka memang, tapi dress ketat itu menonjolkan siluet tubuhnya dengan jelas, seperti dilansir dari Instagram @aurakasih.

Dress one piece berwarna biru itu dia padukan dengan sepatu hak tinggi model strap heels berwarna hitam. Dia pun menyempurnakan penampilannya dengan kacamata hitam, dan rambut yang digerai serta handbag coklat.