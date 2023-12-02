Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Janda Rasa Gadis, Aura Kasih Seksi Pakai Dress Ketat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |02:28 WIB
Janda Rasa Gadis, Aura Kasih Seksi Pakai Dress Ketat
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

JANDA cantik Aura Kasih memang tidak pernah gagal membuat netizen terpesona. Dengan tubuh seksinya, dia kerap membuat banyak roang gagal fokus terhadap penampilannya.

Meskipun menggunakan pakaian tertutup, tapi lekuk tubu yang seksi dan aduhai milik Aura Kasih membuat para pria sulit berpaling. Bahkan, tidak hanya para pria yang kagum dengan penampilannya, tapi juga Kaum Hawa.

Seperti pada unggahan terbarunya, dia tampil stylish dengan dress denim. Tidak terbuka memang, tapi dress ketat itu menonjolkan siluet tubuhnya dengan jelas, seperti dilansir dari Instagram @aurakasih.

Aura Kasih

Dress one piece berwarna biru itu dia padukan dengan sepatu hak tinggi model strap heels berwarna hitam. Dia pun menyempurnakan penampilannya dengan kacamata hitam, dan rambut yang digerai serta handbag coklat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement