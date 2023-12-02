4 Cara Mudah Bantu Hilangkan Bau Badan, Auto Percaya Diri!

BAU badan tentu akan membuat kamu merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri. Apalagi bagi kamu yang memiliki aktivitas padat dengan bertemu orang banyak.

Oleh karena itu, penting untuk menuntaskan masalahnya dan mencari penyebab dari permasalahan ini. Di mana pola makan dan kebiasaan gaya hidup ini sangat berpengaruh.

Apa yang kamu makan dan tidak makan berkontribusi pada intensitas aroma alami tubuh Anda. Berikut empat pilihan diet yang bisa bantu atasi bau badan.

1. Obat Bau Badan

Makanan tertentu dapat memperburuk bau badan. Jadi, pertimbangkan sumber protein untuk mengurangi bau badan melalui pola makan.

Dikutip dari Live Strong, Sabtu (2/12/2023), Asam amino yang dikenal sebagai karnitin, terutama ditemukan pada daging sapi, mengharuskan usus Anda melakukan upaya ekstra untuk memecah asam amino tersebut.

Enzim di usus Anda, yang disebut flavin monooksigenase, memecah residu asam amino ini sehingga Anda dapat mengeluarkannya, tapi jika Anda tidak memiliki cukup enzim ini, Anda mungkin mengeluarkan bau "amis".

Pilihlah alternatif protein selain daging sapi yang bisa Anda konsumsi adalah kedelai dan kacang-kacangan.

2. Perbanyak Serat

Terlalu mengandalkan makanan olahan dan kurang mengonsumsi makanan nabati seperti sayuran segar, kacang-kacangan, dan buah-buahan, dapat menyebabkan bau badan, karena Anda kehilangan efek detoksifikasi alami dari makanan tersebut.