HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Metode UKR, Pengobatan untuk Sembuhkan Osteoartritis Lutut

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |10:00 WIB
Mengenal Metode UKR, Pengobatan untuk Sembuhkan Osteoartritis Lutut
Nyeri pada lutut. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PASIEN osteoartritis lutut biasanya mengandalkan obat pereda nyeri untuk mengatasi gejala yang muncul. Pada beberapa kasus, penderita juga mendapat suntikan langsung ke lutut dengan tujuan sama.

Tapi, apa jadinya kalau obat baik telan maupun suntik tidak lagi mampu mengatasi gejala osteoartritis lutut? Apakah masih ada jalan keluar dari masalah kesehatan ini?

Konsultan Orthopaedic, Hip & Knee Surgeon ALTY Orthopaedic Hospital Kuala Lumpur, Malaysia, Prof Azhar M. Merican, menjelaskan bahwa pasien osteoartritis lutut yang tidak lagi mempan dengan obat masih punya peluang untuk tetap mandiri dengan operasi UKR atau penggantian lutut unicondylar.

Bahkan, operasi tersebut diklaim dapat membebaskan pasien dari obat-obatan yang selama ini dikonsumsi untuk mengatasi gejala osteoartritis lutut, salah satunya nyeri di lutut.

"Kebanyakan pasien yang menjalani operasi UKR tidak lagi butuh obat-obatan pereda nyeri setelahnya," tuturnya saat ditemui langsung MNC Portal di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 1 Desember 2023.

Walau, sangat disarankan bagi pasien agar pasca-operasi beradaptasi dengan beberapa perubahan. Misalnya, rutin olahraga seperti 'walking in the water' yang cukup aman bagi mereka.

Nyeri lutut

Selain itu, mempertahankan kadar vitamin D pada tubuh. Sebab, kecukupan vitamin D akan membantu menjaga kesehatan tulang, bahkan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Seperti apa operasi UKR dilakukan?

Prof Azhar menjelaskan, operasi penggantian lutut sebagian dikerjakan dengan permukaan tulang pada salah satu kompartemen sendi lutut diangkat dan diganti dengan implan.

Pasien dengan osteoartritis lutut itu mengalami yang namanya degenerasi tulang rawan tapi hanya pada satu bagian atau kompartemen lutut.

"Jadi, dalam pelaksanaanya UKR ini mengangkat tulang rawan dan tulang yang rusak di area yang sakit sambil menjaga ligamen yang membantu menopang sendi lutut," kata Prof Azhar.

