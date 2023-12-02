5 Cara Unik Ini Bisa Bantu Atasi Masalah Tidur, Rendam Kaki hingga Gunakan Herbal

PERNAHKAH Anda merasakan kesulitan untuk tidur, meskipun kelelahan? Atau mungkin merasa gelisah secara terus-menerus sehingga tidak bisa tidur?

Anda tentu akan mencari solusi agar dapat tidur di malam hari. Beberapa budaya unik sebelum tidur berikut, sering dilakukan di negara-negara ini agar dapat tertidur lebih cepat, sebagaimana dikutip dari Healthline, Minggu (3/12/2023).

1. Merendam Kaki, Cina

Kebiasaan malam hari sebelum tidur, ini berakar dari Pengobatan Tradisional Cina (TCM), dan ini adalah cara yang bagus untuk melepas lelah.

Yang Anda butuhkan hanyalah baskom plastik kecil. Anda dapat menambahkan air panas dengan berbagai bahan yang menenangkan, seperti Garam Epsom, minyak esensial yang aman untuk kulit, seperti lavender dan mawar, kulit buah, dan herbal seperti mugwort.

Menurut TCM, ini dapat membantu mengurangi jumlah energi vital di dalam pikiran. Suhu hangat akan membantu membuat Anda lebih rileks. Melemaskan sistem limbik dan memberi sinyal ke otak dan tubuh Anda untuk rileks, dan mempersiapkannya untuk tidur.

2. Buah Jujube

Buah jujube (suan zao ren) digunakan dalam TCM untuk menenangkan pikiran dan emosi, mendorong suasana hati yang santai dan tidur nyenyak. Jujube mengandung dua bahan kimia, saponin dan flavonoid, yang menekan perasaan stres sekaligus meningkatkan relaksasi.

Flavonoid dan saponin juga dapat membantu memperpanjang waktu tidur. Flavonoid khususnya dapat meningkatkan waktu yang dihabiskan dalam tidur gelombang lambat (SWS).

3. Obat herbal, India

Salah satu herbal terpenting dalam pengobatan Ayurveda, pengobatan tradisional dari India, ashwagandha telah digunakan selama ribuan tahun.

Herbal tersebut digunakan untuk mengurangi stres dan kecemasan serta mendukung pengobatan gejala yang berkaitan dengan kesehatan mental. Studi ini menemukan bahwa ashwagandha dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tertidur, dan meningkatkan kualitas tidur.