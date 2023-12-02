Langsung Menelan Makanan Tanpa Dikunyah Baik untuk Kesehatan? Ini Penjelasan Dokter

MAKAN dalam keadaan terburu-buru, terkadang membuat seseorang mengunyahnya tanpa maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang langsung menelan makanan begitu saja.

Namun apakah hal itu baik untuk dilakukan? Ini penjelasan dokter.

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr. Nadia Alaydrus menjelaskan kebiasaan seperti ini tentunya bukan kebiasaan yang baik. Karena kondisi itu akan membuat proses mencerna makanan lebih lama sehingga makanan tersebut juga tidak dicerna secara optimal.

“Namanya memproses mencerna makanan itu dimulai dari mulut ketika mengunyah makanan tersebut. Nah kalau makanan itu tuh langsung ditelan dan gak dikunyah dulu itu bakal bikin proses mencerna makanan kitaitu jadi gak optimal,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Minggu(3/12/2023).

Selain itu, dr Nadia juga mengatakan kondisi seperti ini akan menyebabkan masalah kesehatan lainnya mudah timbul seperti pencernaan yang akan berkerja lebih keras, seseorang jadi mudah tersedak, dan bisa memicu keinginan makan berlebih.

Menurutnya, kebiasaan itu akan berdampak buruk oleh tubuh karena selain bisa membuat penderita mengalami sesak nafas, maka tidak menutup kemungkinan masalah obesitas pun akan muncul akibat dari makan berlebih tersebut.

“Nah ini yang bahaya, karena ini (tersedak) tuh bisa menghambat saluran nafas bahkan bisa menyebabkan seseorang itu jadi sulit bernafas,” kata dr Nadia.