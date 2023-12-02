Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Infeksi Kulit, Wajib Cuci 3 Bagian Tubuh Ini saat Mandi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:53 WIB
Cegah Infeksi Kulit, Wajib Cuci 3 Bagian Tubuh Ini saat Mandi
Mandi (Foto: Freepik)
A
A
A

MANDI dengan cara yang tidak benar dapat menyebabkan Anda terkena infeksi kulit yang bisa berujung fatal. Menurut dokter kulit Lindsey Zubritsky dikutip dari laman New York Post, berikut tiga bagian tubuh yang harus diperhatikan untuk di cuci lebih sering.

Titik nomor satu ada di belakang telinga. Jika Anda meletakkan jari Anda di belakang telinga dan mencium bau atau merasakan sesuatu, Anda harus lebih sering mencucinya.

 mandi

dr Zubritsky memperingatkan, ketombe, sebum, dan penumpukan di kepala lainnya sering kali terkumpul di belakang telinga.

 BACA JUGA:

Tempat kedua yang paling diabaikan adalah pusar. Jika diabaikan, pusar bisa berkembang menjadi omphalolith, yang juga dikenal sebagai batu pusar.

“Ini adalah area yang sangat umum untuk menampung keringat, debris dan kotoran,” kata dr Zubritsky.

Bahkan, jika Anda tidak cukup membersihkannya, Anda akan memiliki begitu banyak debu dan kotoran yang menumpuk sehingga bisa berkembang menjadi batu pusar seperti kerikil kotor.

Terakhir, seringkali seseorang mengabaikan kebersihan kuku dan tidak mencuci bagian bawah kuku secara teratur.

 BACA JUGA:

“Saat mandi, bagian bawah kuku harus benar-benar digosok dengan sikat untuk menghilangkan kotoran, debris dan penumpukan,” jelasnya.

Tidak membersihkan ketiga area tersebut bisa membawa bakteri Staphylococcus aureus (MRSA) yang resisten terhadap methisilin, yaitu bakteri yang kebal terhadap beberapa antibiotik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
