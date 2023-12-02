411 Orang Sudah Lakukan Vaksinasi Cacar Monyet Dosis Kedua, Ini Kata Kemenkes

PERKEMBANGAN kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) per 1 Desember 2023 mengalami penambahan. Berdasarkan data yang diterima, pasien kini mencapai 62 orang.

Diketahui, 44 orang yang terjangkit Mpox berdomisili di DKI Jakarta. Hal itu pun dibenarkan oleh Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, Ngabila Salama.

BACA JUGA: Sebanyak 495 Orang Sudah Lakukan Vaksinasi Dosis Pertama Cacar Monyet

Dia menjelaskan sampai saat ini kasus yang terjadi akibat penularan dari kontak seksual tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. Mereka yang terinfeksi juga memiliki rentang usia 25-50 tahun.

Meskipun begitu, Ngabila menambahkan kalau sebanyak 411 orang telah tervaksinasi Mpox dosis kedua, sedangkan 495 orang lainnya divaksinasi vaksin Mpox dosis pertama. Sehingga total pasien yang saat ini masih menjalani isolasi kurang lebih 16 orang.

“Untuk kasus tahun 2023 yang masih terisolasi 16 orang, selesia isolasi 26 orang, KE asimtomatis sembilan orang, dan total penerima vaksinasi dosis pertama 495 orang, dan dosis kedua 411 orang,” kata Ngabila kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 2 Desember 2023.

Menurutnya, pemantauan tren kasus Mpox ini harus terus dilaksanakan sampai dengan minggu pertama Desember atau 21 hari dari risiko penularan event selebrasi atau hiburan yang terlaksana di antara 31 Oktober hingga 15 November 2023.