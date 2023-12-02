Sudah Mulai Hujan, Ini 4 Makanan Pengusir Flu yang Sebaiknya Dikonsumsi

KINI sudah mulai sering hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat hujan tiba dan imunitas tubuh menurun maka ada kemungkinan terserang batuk dan pilek, juga flu.

Oleh karena itu, kamu perlu melakukan pencegahan agar tidak terkena flu. Gaya hidup juga perlu dirubah lebih sehat agar tidak terkena flu musiman. Selain itu, kamu juga bisa menghindarinya dengan berbagai makanan.

Seperti yang dikutip dari laman NDTV, berikut ini adalah daftar makanan untuk membantu kamu menghindari flu.

1. Kunyit

Banyak makanan tradisional yang menggunakan kunyit sebagai bumbi. Kunyit sendiri dipercaya bisa menurunkan peradangan. Selain itu, kunyit juga bisa membantu kamu mengatasi alergi musiman secara alami. Karena kandungan curcumin pada kunyit bisa mengurangi alergi musiman yang mengganggu, dan menambah rasa lezat pada makanan.

2. Nanas

Buah nanas sarat akan nutrisi seperti vitamin C, mangan dan enzim anti-inflamasi bromelain. Selama bertahun-tahun, dokter naturopati sudah menggunakan bromelain sebagai pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit, termasuk menghilangkan alergi musiman.