IDI Canangkan Hari Tes HIV Nasional di Indonesia

BELUM lama ini dikabarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengusulkan terkait adanya pengadaan Hari Tes HIV Nasional pada kalender resmi Indonesia. Hal itu dikarenakan mengingat saat ini jumlah penderita HIV yang juga terus mengalami peningkatan.

Anggota Dewan Pertimbangan PB IDI, Prof. Dr. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM menjelaskan setidaknya dengan adanya Hari Tes HIV Nasional, diharapkan dapat mempermudah pasien untuk melakukan screening HIV.

“Kendala utama sejak pandemi Covid-19 adalah turunnya jumlah orang yang melakukan tes HIV, dan jumlah kasusnya juga terus mengalami peningkatan,” kata Prof Zubairi, dikutip dalam acara Media Briefing PB IDI virtual dengan topik Hari AIDS Sedunia 2023 belum lama ini, Sabtu (2/12/2023).

Tidak hanya itu, dengan adanya Hari Tes HIV Nasional juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pada ibu hamil tentang pentingnya melaksanakan tes HIV. Setidaknya ada 55 Persen ibu hamil yang melakukan tes HIV, dan hanya 24 Persen di antaranya yang menjalankan pengobatan.