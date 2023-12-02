Prokes Dilupakan Jadi Penyebab Banyak Anak Mudah Sakit

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyayangkan protokol kesehatan yang sudah menjadi budaya di masa pandemi Covid-19, yang kini tidak lagi dianggap serius masyarakat.

Karena perilaku tersebut, IDAI menduga bahwa kini banyak masalah kesehatan dialami masyarakat, termasuk anak-anak. Bahkan, penyakitnya cenderung serius.

"Tren penyakit ISPA berat meningkat di kalangan anak-anak dan ini karena tidak ada lagi pembatasan," terang Pengurus IDAI dr Nastiti Kaswandani, Sp.A(K) dalam webinar.

"Betul-betul semua orang merasakan infeksi. Jadi, orang-orang saling tular-menular penyakit dan itu terjadi dengan mudah karena tidak ada lagi kedisiplinan menjalankan prokes," tambahnya.

Dokter Nastiti mencatat beberapa perilaku di masyarakat yang memudahkan penyakit menyebar antar-orang.

Salah satu yang paling nyata adalah tidak lagi pakai masker padahal sedang sakit. Individu yang sakit juga tidak menjauh dari orang yang sehat.

Padahal, di masa pandemi Covid-19, perilaku seperti itu sudah menjadi hal umum. Sudah semestinya dipertahankan, karena terbukti mencegah penyakit menyerang tubuh.