10 Rekomendasi Tempat Rayakan Tahun Baru 2024 di Bogor Bareng Orang Tersayang

BOGOR selalu jadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya menghabiskan liburan, tak terkecuali pada tahun baru. Menikmati libur tahun baru di tempat wisata di Bogor tentu sangat seru.

Berkunjung ke tempat wisata bersama keluarga atau orang terdekat akan melengkapi kemeriahan suasana tahun baru. Bersama orang-orang tersayang, Anda bisa sekalian membuat resolusi yang ingin dicapai pada tahun depan.

Bogor memiliki beragam destinasi wisata dengan fasilitas lengkap. Merayakan tahun baru tak melulu harus dengan pesta kembang api. Anda juga bisa dengan berkumpul atau berwisata bareng orang terdekat, menikmati suasana alam.

BACA JUGA:

Berikut 10 rekomendasi tempat untuk rayakan tahun baru 2024 di Bogor dan sekitarnya, cocok disambangi bareng keluarga atau orang terdekat.

1. De Voyage Bogor

Terletak di Nirwana Residence, Jalan Raya Bogor No. 240, Mulyaharja, tempat ini seperti replika liburan di Eropa, di mana pengunjung dapat mengabadikan momen menarik dan estetik di setiap sudut kawasan ini. Tiket masuknya juga cukup terjangkau, sekitar Rp30.000 – Rp40.000, dan buka mulai pukul 09.00 – 18.00 WIB.

De Voyage Bogor

2. Little Venice Kota Bunga

Kota bunga ini menyuguhkan pemandangan menarik dari bangunan-bangunan instagramable seperti di Venesia, Italia, yang berlokasi di Jl. Hanjawar Desa Sukanagalih, Cibadak, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

BACA JUGA:

Dengan membayar tiket masuk seharga Rp25.000–Rp80.000, Anda sudah dapat mengeksplorasi beragam spot khas Eropa di sini, sambil menaiki gondola perahu dayung tradisionalnya. Buka pada pukul 08.00–18.00 WIB.

3. Fly Indonesia Paragliding

Bagi Anda yang menyukai olahraga ekstrim, Fly Indonesia Paragliding adalah pilihan yang cocok. Terletak di Jalan Raya Puncak Km. 87, Bukit Paralayang, Puncak. Biasanya pengunjung harus membayar sekitar Rp350.000, untuk sekali penerbangan tandem.

Paralayang di Puncak Bogor

Dengan harga itu, Anda sudah mendapatkan fasilitas instruktur, perlengkapan paralayang, asuransi, dan sertifikat. Tersedia juga jasa dokumentasi yang dibanderol berkisar Rp150.000.

BACA JUGA:

4. Wana Wisata Rusa Tanjungsari

Bagi Anda yang menyukai dunia hewan segera merapat. Tempat ini adalah salah satu taman penangkaran rusa, di mana pengunjung juga diperbolehkan untuk memberikan makan ke hewan tersebut.

Letaknya di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tempat ini buka pada pukul 07.00 – 17.00 WIB, dengan harga tiketnya berkisar Rp8.000 per orang. Bahkan, pengunjung juga dapat berkemah sambil menikmati udara alam yang sejuk dan terbuka.

5. Kebun Raya Cibodas

Terletak di Sindangjaya, Cipanas, Jawa Barat, Kebun Raya ini buka pukul 08.00 – 17.00 WIB. Pengunjung akan disambut dengan pemandangan hamparan padang rumput, pohon-pohon besar, tanaman langka, air mancur, hingga rumah kaca.

BACA JUGA:

Anda akan melihat rusa-rusa yang jinak, bahkan dapat menikmati suasana bunga sakura yang indah seperti di negeri sakura. Harga tiket masuk di sini berkisar Rp9.500.

Kebun Raya Cibodas

6. Tugu Kujang

Merupakan salah satu lokasi yang cukup populer di Bogor, terutama saat malam tahun baru. Lokasi juga cukup dekat dengan Botani Square, tepatnya di Jalan Pajajaran. Faktanya, tugu ini adalah ikon kota Bogor yang bentuknya seperti kujang, yaitu senjata pusaka milik suku Sunda, Jawa Barat.

7. Taman Ekspresi

Terletak di Desa Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, taman ini juga salah satu spot terkece untuk menikmati malam pergantian tahun, lho.

Tersedia juga beragam fasilitas lainnya, berupa mushola, kamar mandi, penginapan, dan sebagainya. Dengan pemandangan pepohonan yang sejuk di mata, taman ini buka pada pukul 08.00 – 22.00 WIB.