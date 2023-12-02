10 Tempat Wisata Populer di Bandung yang Cocok untuk Liburan Nataru 2024

Glamping Lakeside Rancabali di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (Instagram @pilotlieur)

BANDUNG cocok jadi tujuan liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024. Ada banyak pilihan tempat wisata yang bisa disambangi untuk menikmati momentum bahagia ini.

Bandung menawarkan pesona alam yang menenangkan, dan menginap di villa yang dikelilingi pemandangan asri dapat menjadi pengalaman seru yang akan mengembalikan semangat Anda.

Untuk Anda yang merasa kebingungan memilih destinasi wisata di Bandung, Okezone telah merangkum 10 tempat populer yang bisa Anda kunjungi :

1. Curug Malela

Curug Malela, "Niagara Mini Indonesia," di Kampung Manglid, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, tersembunyi di tengah hutan. Keindahan curug ini terlihat dari serangkaian tebing berundak dengan pancaran air terjun melimpah.

Tiket masuknya Rp5.500. Air terjun ini berasal dari hulu sungai utara Gunung Kendeng, dengan ketinggian 60-70 meter dan lebar 50 meter.

2. Kebun Teh Sukawana

Ladang teh hijau di Kebun Teh Sukawana memukau dengan latar belakang Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu. Terletak di Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dengan tiket masuk Rp 10.000.

Kebun Teh Sukawana, awalnya perkebunan teh di Lembang yang dikelola oleh Belanda, kini dibuka untuk umum setelah Indonesia merdeka.

3. Glamping Lakeside Rancabali

Glamping Lakeside Rancabali menyajikan pengalaman unik dengan kombinasi keindahan alam dan kuliner. Penginapannya nyaman dan bergaya, sementara area outboundnya memanjakan dengan pemandangan alam sekitar.

Tidak hanya itu, pengalaman kuliner di Restoran Pinisi akan memuaskan selera makanmu. Menikmati hidangan lezat sambil menikmati pemandangan yang memukau di Jalan Situ Patengan, Rancabali, Bandung, akan membuat suasana hatimu semakin membaik.

4. Hutan Pinus Grafika Cikole

Grafika Cikole, destinasi penginapan unik, menghadirkan konsep berbeda dengan fasilitas alam dan kegiatan outbound seperti flying fox dan paintball, cocok untuk liburan keluarga. Tiket masuknya Rp 15.000/orang.

Untuk menginap, Grafika Cikole Resort menyediakan berbagai penginapan dengan tarif bervariasi. Hotel Rp 850.000 per malam, Pondok Rp900.000/malam, dan camping Rp 460.000/malam, berlaku untuk 4 orang.

5. Bukit Moko

Bukit Moko di Cimenyan, Bandung, merupakan area di puncak bukit dengan ketinggian hampir 1.500 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini dikenal dengan udara sangat sejuk dan sering terlihat diselimuti kabut tebal, terutama pagi, menjelang sore, dan malam hari.

Pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbit hingga terbenam sambil berkemah.

6. Sunrise Point Cukul

Objek wisata alam ini terletak di Jalan Cukul, Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan luas mencapai 9.800 meter persegi dan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, tempat ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati keindahan matahari terbit di tengah suasana alam yang hijau.

Pemandangan matahari terbenam juga dapat dinikmati di tempat ini, dengan latar belakang pegunungan yang mempesona dan keasrian alam yang hijau.

7. Situ Patenggang

Situ Patenggang terletak di wilayah Ciwidey, tepatnya di Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, tiketnya dihargai sebesar Rp 25.000/orang, sehingga Anda bisa menikmati keelokan alam yang ditawarkan.

Selain itu, terdapat juga opsi tiket terusan senilai Rp50 ribu per orang. Dengan memilih tiket terusan ini, Anda dapat mengeksplorasi berbagai fasilitas seperti glamping, Taman Kelinci, Jembatan Pinisi, hingga Teras Bintang yang ada di kawasan Situ Patenggang.