Viral Atap Pesawat Air India Bocor dalam Penerbangan, Penumpang Santuy Aja

Penumpang di pesawat Air India tetap santai meski atapnya bocor dalam penerbangan. (Foto: timesnownews.com)

KEJADIAN langka terjadi dalam penerbangan Air India. Atap pesawat Boeing 787 Dreamliner milik maskapai nasional India itu bocor dan airnya mengucur ke dalam kabin. Uniknya, penumpang di pesawat justru terlihat santai saja tanpa panik.

Peristiwa yang terjadi dalam penerbangan dari Bandara London Gatwick, Inggris menuju Amritsar, India, pada 24 November 2023, viral di media sosial.

Seperti dalam terlihat dalam video yang diunggah akun X @baldwhiner dengan caption sarkastik “Air India terbang bersama kami, ini bukan sebuah perjalanan. Ini adalah pengalaman yang mendalam.”

Video tersebut memperlihatkan air menetes dari kompartemen atas kabin. Meski demikian, penumpang yang ada di pesawat justru terlihat santai dan tidak panik, dan bahkan beberapa penumpang terlihat tidur dengan lelap.

BACA JUGA: