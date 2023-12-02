Menjijikkan! Pesan Makanan Rp2,8 Juta, Pria Ini Malah Dikirim Paket Berisi Kotoran Manusia

PENGALAMAN dialami pria setengah abad ini sungguh menjijikkan. Dia memasan makanan secara online lewat sebuah aplikasi, tapi yang datang ke alamatnya sungguh di tak masuk akal. Alih-alih menerima paket makanan utuh, dia justru mendapati kantong belanja berisi kotoran manusia.

"Semua kotoran ini tumpah dan saya benar-benar terkejut. Saya pikir, apa ini?" kata pria bernama Phil Smith (59) kepada SWNS seperti dilansir dari New York Post, Sabtu (2/12/2023).

Kejadian itu dialami Smith, Minggu lalu. Pria asal Blackburn, Inggris itu mulanya memesan makanan senilai USD186 atau sekitar 2,8 juta. Begitu orderan datang, ia sangat terkejut melihat banyaknya kotoran manusia keluar dari kantong belanjaannya.

"Saya memeriksa tas lain dan menemukan kotoran di dalamnya," ujar Smith.

BACA JUGA: