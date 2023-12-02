Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bali Bukan Lagi Destinasi Nomor 1 Paling Diminati Turis Australia, Posisinya Digeser Tokyo

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:02 WIB
Bali Bukan Lagi Destinasi Nomor 1 Paling Diminati Turis Australia, Posisinya Digeser Tokyo
Finns Beach Club di Bali. (Foto: Finns Beach Club Official)
BALI yang selama ini jadi tujuan utama liburan musim panas paling diminati wisatawan Australia, kini telah tergeser dari posisinya.

Data terbaru dari grup Expedia yang dipublikasikan di The Australian menunjukkan bahwa Tokyo menduduki posisi nomor satu sebagai destinasi musim panas yang paling diminati turis Australia. Bali kini tergeser ke peringkat dua, disusul Singapura di peringkat tiga. Osaka dan Kyoto masuk lima besar daftar tersebut.

"Sebelumnya Bali selalu bersaing ketat dengan Fiji dan Hawaii, dengan Bali sering menduduki peringkat pertama. Jadi saya cukup terkejut melihat Tokyo menjadi yang teratas ketika kami menganalisis data kami," kata Direktur Pelaksana Merek Expedia, Daniel Finch seperti dikutip dari News.com.au, Sabtu (2/12/2023).

