HOME WOMEN TRAVEL

Pramugara Rekam Anak Gadisnya di Toilet Pesawat, Orangtua Gugat Maskapai ke Pengadilan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:00 WIB
Pramugara Rekam Anak Gadisnya di Toilet Pesawat, Orangtua Gugat Maskapai ke Pengadilan
Pesawat American Airlines. (Foto: Alamy via New York Post)
A
A
A

ORANGTUA dari seorang gadis remaja berusia 14 tahun menggugat secara hukum American Airlines. Mereka menuding bahwa pramugara maskapai Amerika Serikat tersebut telah merekam anak gadisnya di toilet pesawat.

Kuasa hukum dari keluarga itu telah mengajukan gugatan di pengadilan federal di wilayah barat Carolina Utara, Amerika Serikat, pada Jumat. Dalam tuntutannya dijelaskan bahwa gadis berusia 14 tahun itu mengalami tekanan mental berat dan trauma akibat kejadian tersebut.

"Kami mengajukan gugatan ini untuk menuntut American Airlines dan pramugara harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada putri kami," kata orangtua gadis itu seperti dilansir dari The Dallas Morning News, Sabtu (2/12/2023).

"Dalam tiga bulan sejak kejadian tersebut, tidak ada seorang pun dari American Airlines yang bahkan mau menghubungi atau memeriksa kesejahteraan putri kami. Ini tidak boleh terjadi lagi."

