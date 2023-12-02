Kemenparekraf Sukses Sertifikasi 52.000 SDM di 6 Destinasi Pariwisata Prioritas

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, semakin serius mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah-daerah wisata. Setelah sukses menggelar program Kampanye Sadar Wisata 5.0, di penghujung tahun 2023, Kemenparekraf melakukan sertifikasi SDM di 6 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Pencapaian tersebut disampaikan dalam Evaluasi Program Certification of Tourism Human Resources yang diselenggarakan di Aston Kartika Grogol Hotel, Kamis 30 November 2023. Ini merupakan program unggulan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf menggunakan dana PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) dari World Bank, Loan ITDP 8861-ID.

Sesdep Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dari Program Certification of Tourism Human Resources dalam mengembangkan dan memperoleh pengakuan atas kompetensi SDM Pariwisata.

"Tujuan program ini adalah untuk menjamin keberlanjutan pasokan tenaga kerja terampil bagi sektor pariwisata, dengan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) di 6 DPP," terangnya.