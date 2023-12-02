6 Kuliner Khas Indonesia yang Terbuat dari Serangga, Pernah Nyoba?

SERANGGA sering dianggap hama dan dijadikan musuh manusia. Tapi, di sisi lain serangga ternyata bisa dijadikan sebagai bahan olahan makanan yang lezat. Ada sederet kuliner khas Nusantara yang dibuat dari serangga lho.

Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengguggah rasa dan digemari oleh banyak orang, baik masyarakat lokal hingga mancanegara.

Ada beberapa kuliner dari daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan serangga sebagai bahan utamanya. Apa saja kira-kira?

BACA JUGA:

Berikut ulasannya :

Peyek Laron

Laron merupakan salah satu serangga yang keberadaannya ini kadang dianggap mengganggu sehingga sering dibasmi. Tapi di tangan masyarakat Jawa Timur, laron bisa dijadikan makanan yang gurih dan renyah. Namanya peyek laron.

Peyek Laron

Laron diyakini bergizi dengan rasa yang mirip dengan kacang setelah dimasak. Kendati demikian, laron tidak disarankan untuk dikonsumsi secara mentah karena dapat menimbulkan beberapa efek samping berbahaya bagi tubuh, seperti gangguan saluran pencernaan berupa diare.

BACA JUGA:

Sayok

Sayok merupakan makanan yang terbuat dari larva capung, serangga yang biasanya hidup di danau atau telaga. Serangga ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Danau Linow, Tomohon, Sulawesi Utara.

Sayok biasanya dimakan setelah digoreng atau dimasak dengan bumbu rempah-rempah.

Belalang Goreng

Belalang goreng mudah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia terutama pada musim-musim tertentu. Salah satunya di Gunung Kidul, Yogyakarta.

BACA JUGA:

Belalang yang telah ditangkap kemudian akan dibumbui dengan rempah-rempah khusus seperti bawang putih, ketumbar, dan juga garam. Setelah itu belalang akan digoreng hingga kering, dan siap disantap langsung atau dengan nasi putih.

Belalang goreng

Selain digoreng, ada juga masyarakat yang membuat pepes belalang.

Botok Tawon

Botok biasanya identik dengan ikan teri dan petai cina, namun pada botok tawon bahan ikan teri bisa diganti dengan tawon atau lebah. Hidangan ini biasanya kerap dijumpai di daerah Banyuwangi, Blitar, Kediri atau kawasan sekitar Jawa Timur.