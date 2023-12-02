Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Kuliner Khas Indonesia yang Terbuat dari Serangga, Pernah Nyoba?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:04 WIB
6 Kuliner Khas Indonesia yang Terbuat dari Serangga, Pernah Nyoba?
Jangkrik goreng. (Foto: paketwisataliburan.com)
A
A
A

SERANGGA sering dianggap hama dan dijadikan musuh manusia. Tapi, di sisi lain serangga ternyata bisa dijadikan sebagai bahan olahan makanan yang lezat. Ada sederet kuliner khas Nusantara yang dibuat dari serangga lho.

Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengguggah rasa dan digemari oleh banyak orang, baik masyarakat lokal hingga mancanegara.

Ada beberapa kuliner dari daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan serangga sebagai bahan utamanya. Apa saja kira-kira?

 BACA JUGA:

Berikut ulasannya :

Peyek Laron

Laron merupakan salah satu serangga yang keberadaannya ini kadang dianggap mengganggu sehingga sering dibasmi. Tapi di tangan masyarakat Jawa Timur, laron bisa dijadikan makanan yang gurih dan renyah. Namanya peyek laron.

 ilustrasi

Peyek Laron

Laron diyakini bergizi dengan rasa yang mirip dengan kacang setelah dimasak. Kendati demikian, laron tidak disarankan untuk dikonsumsi secara mentah karena dapat menimbulkan beberapa efek samping berbahaya bagi tubuh, seperti gangguan saluran pencernaan berupa diare.

 BACA JUGA:

Sayok

 

Sayok merupakan makanan yang terbuat dari larva capung, serangga yang biasanya hidup di danau atau telaga. Serangga ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Danau Linow, Tomohon, Sulawesi Utara.

Sayok biasanya dimakan setelah digoreng atau dimasak dengan bumbu rempah-rempah.

Belalang Goreng

Belalang goreng mudah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia terutama pada musim-musim tertentu. Salah satunya di Gunung Kidul, Yogyakarta.

 BACA JUGA:

Belalang yang telah ditangkap kemudian akan dibumbui dengan rempah-rempah khusus seperti bawang putih, ketumbar, dan juga garam. Setelah itu belalang akan digoreng hingga kering, dan siap disantap langsung atau dengan nasi putih.

 ilustrasi

Belalang goreng

Selain digoreng, ada juga masyarakat yang membuat pepes belalang.

Botok Tawon

Botok biasanya identik dengan ikan teri dan petai cina, namun pada botok tawon bahan ikan teri bisa diganti dengan tawon atau lebah. Hidangan ini biasanya kerap dijumpai di daerah Banyuwangi, Blitar, Kediri atau kawasan sekitar Jawa Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125/esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement