Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Alasan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Jadikan Mi dan Nasi Goreng Makanan Favorit

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:35 WIB
Alasan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Jadikan Mi dan Nasi Goreng Makanan Favorit
Siti Atikoh ungkap punya makanan favorit bersama Ganjar Pranowo. (Foto: Okezone/Devi)
A
A
A

GANJAR Pranowo dan Siti Atikoh ternyata miliki makanan favorit. Keduanya menyukai mi dan nasi goreng.

Tentu hal ini bukan tanpa alasan. Diketahui dua makanan ini merupakan hidangan yang paling praktis dan cocok untuk disantap kapanpun.

“Sebetulnya (mi dan nasi goreng) menu kalau kita sudah enggak punya ide, paling gampang mi sama nasi goreng,” tutur Siti Atikoh saat ditemui di salah satu kedai makanan yang ada di Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Bahkan, mi menjadi makanan andalan Siti Atikoh kala sakit. Istri Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini menyebutkan selalu memiliki nafsu makan yang tinggi terhadap mi. Bagaimanapun keadaan yang sedang dirasakan olehnya.

Siti Atikoh

“Kalau lagi sakit, tidak doyan makan. Tapi kalau mi pasti doyan,” ucap Siti Atikoh.

“Panas, pakai sayur,” imbuhnya seraya membayangkan sedang menyantap satu mangkuk mi kuah yang baru matang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732/5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/194/2966860/potret-gaya-santun-dan-menawan-atikoh-ganjar-di-harlah-101-nahdlatul-ulama-D8bKHsoWSx.jpg
Potret Gaya Santun dan Menawan Atikoh Ganjar di Harlah 101 Nahdlatul Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966659/kunjungan-ke-banten-siti-atikoh-tampil-modis-dengan-gamis-dan-tenun-QdDSNGaRHY.jpg
Kunjungan ke Banten, Siti Atikoh Tampil Modis dengan Gamis dan Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966634/siti-atikoh-ceritakan-momen-berkesan-saat-kampanye-selalu-ada-senyum-rYwsBCFUZH.jpg
Siti Atikoh Ceritakan Momen Berkesan Saat Kampanye: Selalu Ada Senyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966629/ini-hal-yang-dibutuhkan-perempuan-indonesia-menurut-pandangan-siti-atikoh-ZuA8MKpJMm.jpg
Ini Hal yang Dibutuhkan Perempuan Indonesia Menurut Pandangan Siti Atikoh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement