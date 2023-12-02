Alasan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Jadikan Mi dan Nasi Goreng Makanan Favorit

Siti Atikoh ungkap punya makanan favorit bersama Ganjar Pranowo. (Foto: Okezone/Devi)

GANJAR Pranowo dan Siti Atikoh ternyata miliki makanan favorit. Keduanya menyukai mi dan nasi goreng.

Tentu hal ini bukan tanpa alasan. Diketahui dua makanan ini merupakan hidangan yang paling praktis dan cocok untuk disantap kapanpun.

“Sebetulnya (mi dan nasi goreng) menu kalau kita sudah enggak punya ide, paling gampang mi sama nasi goreng,” tutur Siti Atikoh saat ditemui di salah satu kedai makanan yang ada di Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Bahkan, mi menjadi makanan andalan Siti Atikoh kala sakit. Istri Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini menyebutkan selalu memiliki nafsu makan yang tinggi terhadap mi. Bagaimanapun keadaan yang sedang dirasakan olehnya.

“Kalau lagi sakit, tidak doyan makan. Tapi kalau mi pasti doyan,” ucap Siti Atikoh.

“Panas, pakai sayur,” imbuhnya seraya membayangkan sedang menyantap satu mangkuk mi kuah yang baru matang.