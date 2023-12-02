Resep Makan Siang, Hidangan Cumi Asin dan Bakar

PENCINTA seafood, khususnya cumi sepertinya harus mencoba menu ini. Cumi asin dan cumi bakar.

Menu ini sangat cocok disajikan untuk keluarga ketika makan siang di akhir pekan. Tak butuh waktu lama, maka kamu sudah bisa menyantapnya.

Mengutip berbagai sumber, Minggu (3/12/2023), berikut resep yang bisa kamu coba.

Oseng Cumi Asin

(Foto: Instgaram @sarah_ari_nugroho)

Bahan:

200 gr cumi asin, cuci bersih, rebus sebentar, tiriskan

1 siung bawang bombay, iris

6 buah cabe ijo, iris

8 buah cabe rawit, iris.

2 buah tomat ijo, iris kotak

1 papan petai

Minyak utk menumis

Air secukpnya

Gula dan sdikit garam

Bumbu halus:

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

5 buah cabe merah

Cara membuat:

1. Potong cumi, goreng sebentar, sisihkan.

2. Tumis bumbu halus sampe matang, lalu masukkan cumi sediki saja garam, gula secukupnya.

3. Masukan bawang bombay, cabe rawit dan ijo, aduk.

4. Tambahkan sedikit air, masak sampai bumbu meresap. Menjelang diangkat, masukkan tomat dan petai.

5. Angkat dan sajikan.