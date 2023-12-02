Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Siti Atikoh Cicipi Mi Aceh Langsung di Kota Asalnya: Rasanya Lebih Sedap!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:36 WIB
Siti Atikoh Cicipi Mi Aceh Langsung di Kota Asalnya: Rasanya Lebih Sedap!
Siti Atikoh cicipi mi Aceh langsung di kota asalnya. (Foto: Okezonze/Devi)
A
A
A

MI Aceh merupakan salah satu kuliner yang tidak boleh dilewatkan untuk dicicipi. Apalagi ketika berada di sana.

Begitu pun Siti Atikoh. Istri Ganjar Pranowo, Calon Presiden 2024 itu tak mau melewatkan momen ketika berada di Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya usai menghadiri Munas Pramuka XI di Banda Aceh.

BACA JUGA:

Dia mengunjungi salah satu rumah makan mi Aceh legendaris yakni Mie dan Nasi Goreng Bardi yang terletak di jalan Residen Danubroto, Lam Lagang, Aceh.

“Karena malam-malam segar ya kalau makan yang berkuah,” kata Siti Atikoh saat ditanya alasan memilih untuk menyantap mi aceh tengah malam, Sabtu (2/12/2023).

Atikoh 

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memesan menu paling laris di kedai ini. Dia memesan mi Aceh racing. Menu ini menyajikan mi tepung khas Aceh dicampur dengan berbagai macam seafood.

Kemudian semua bahan tersebut dimasak jadi satu menggunakan rempah-rempah khas Aceh. Rempah inilah yang membuat mi aceh khas daerah sini menjadi sangat spesial.

Kelezatan mi aceh tersebut pun diakui oleh Siti Atikoh. Ketika menyantap satu sendok kuah mi aceh, dirinya langsung mengangguk-angguk. Gesturnya ini menandakan jika dirinya menyukai hidangan tersebut.

“Ternyata kuahnya (mi aceh) sedap banget, enak banget,” tutur Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732/5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/194/2966860/potret-gaya-santun-dan-menawan-atikoh-ganjar-di-harlah-101-nahdlatul-ulama-D8bKHsoWSx.jpg
Potret Gaya Santun dan Menawan Atikoh Ganjar di Harlah 101 Nahdlatul Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966659/kunjungan-ke-banten-siti-atikoh-tampil-modis-dengan-gamis-dan-tenun-QdDSNGaRHY.jpg
Kunjungan ke Banten, Siti Atikoh Tampil Modis dengan Gamis dan Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966634/siti-atikoh-ceritakan-momen-berkesan-saat-kampanye-selalu-ada-senyum-rYwsBCFUZH.jpg
Siti Atikoh Ceritakan Momen Berkesan Saat Kampanye: Selalu Ada Senyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966629/ini-hal-yang-dibutuhkan-perempuan-indonesia-menurut-pandangan-siti-atikoh-ZuA8MKpJMm.jpg
Ini Hal yang Dibutuhkan Perempuan Indonesia Menurut Pandangan Siti Atikoh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement