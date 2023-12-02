Siti Atikoh Cicipi Mi Aceh Langsung di Kota Asalnya: Rasanya Lebih Sedap!

Siti Atikoh cicipi mi Aceh langsung di kota asalnya. (Foto: Okezonze/Devi)

MI Aceh merupakan salah satu kuliner yang tidak boleh dilewatkan untuk dicicipi. Apalagi ketika berada di sana.

Begitu pun Siti Atikoh. Istri Ganjar Pranowo, Calon Presiden 2024 itu tak mau melewatkan momen ketika berada di Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya usai menghadiri Munas Pramuka XI di Banda Aceh.

Dia mengunjungi salah satu rumah makan mi Aceh legendaris yakni Mie dan Nasi Goreng Bardi yang terletak di jalan Residen Danubroto, Lam Lagang, Aceh.

“Karena malam-malam segar ya kalau makan yang berkuah,” kata Siti Atikoh saat ditanya alasan memilih untuk menyantap mi aceh tengah malam, Sabtu (2/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh memesan menu paling laris di kedai ini. Dia memesan mi Aceh racing. Menu ini menyajikan mi tepung khas Aceh dicampur dengan berbagai macam seafood.

Kemudian semua bahan tersebut dimasak jadi satu menggunakan rempah-rempah khas Aceh. Rempah inilah yang membuat mi aceh khas daerah sini menjadi sangat spesial.

Kelezatan mi aceh tersebut pun diakui oleh Siti Atikoh. Ketika menyantap satu sendok kuah mi aceh, dirinya langsung mengangguk-angguk. Gesturnya ini menandakan jika dirinya menyukai hidangan tersebut.

“Ternyata kuahnya (mi aceh) sedap banget, enak banget,” tutur Atikoh.