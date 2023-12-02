Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Pepes Ikan dan Tahu, Lezat!

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:05 WIB
Resep Makan Malam Pepes Ikan dan Tahu, Lezat!
Menu pepes untuk makan malam. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEPES tidak kalah lezat dari menu lainnya yang bisa kamu hidangkan untuk keluarga. Menu satu ini juga cukup sehat karena cara memasaknya yang dikukus.

Salah satu menu pepes yang sering kali disajikan adalah pepes ikan dan tahu. Buat kamu yang ingin mencobanya, bisa ikuti resep berikut ini.

Pepes Ikan Bandeng

Pepes Ikan 

(Foto: Instagram @kumpulan_resep_dapur)

Bahan:

2 ekor ikan bandeng, potong jadi 4, balur dengan perasan jeruk nipis & garam

2 buah tomat merah, potong dadu

4 lembar daun jeruk, sobek2

Garam, gula dan kaldu bubuk secukupnya

Bahan lain:

Daun pisang untuk membungkus

Tusuk gigi

Bumbu halus:

15 butir bawang merah

7 siung bawang putih

3 buah cabe merah besar

10 buah cabe merah keriting

10 buah cabe rawit

4 butir kemiri sangrai

2 cm lengkuas

2 cm jahe

2 cm kencur

1 sdt ketumbar bubuk

2 sdt kunyit bubuk

1 sdt terasi matang

Cara membuat:

1. Campur ikan bandeng dengan bumbu halus dan sisa semua bahan, aduk rata.

2. Siapkan daun pisang, letakkan satu potong ikan dan bumbu, lalu bungkus dan sematkan dengan tusuk gigi.

3. Kukus selama 30 menit, angkat, sajikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement