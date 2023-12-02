PEPES tidak kalah lezat dari menu lainnya yang bisa kamu hidangkan untuk keluarga. Menu satu ini juga cukup sehat karena cara memasaknya yang dikukus.
Salah satu menu pepes yang sering kali disajikan adalah pepes ikan dan tahu. Buat kamu yang ingin mencobanya, bisa ikuti resep berikut ini.
Pepes Ikan Bandeng

Bahan:
2 ekor ikan bandeng, potong jadi 4, balur dengan perasan jeruk nipis & garam
2 buah tomat merah, potong dadu
4 lembar daun jeruk, sobek2
Garam, gula dan kaldu bubuk secukupnya
Bahan lain:
Daun pisang untuk membungkus
Tusuk gigi
Bumbu halus:
15 butir bawang merah
7 siung bawang putih
3 buah cabe merah besar
10 buah cabe merah keriting
10 buah cabe rawit
4 butir kemiri sangrai
2 cm lengkuas
2 cm jahe
2 cm kencur
1 sdt ketumbar bubuk
2 sdt kunyit bubuk
1 sdt terasi matang
Cara membuat:
1. Campur ikan bandeng dengan bumbu halus dan sisa semua bahan, aduk rata.
2. Siapkan daun pisang, letakkan satu potong ikan dan bumbu, lalu bungkus dan sematkan dengan tusuk gigi.
3. Kukus selama 30 menit, angkat, sajikan.