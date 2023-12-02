Pesona Shanju Pakai Gaun Putih di Pernikahan, Bahagia Pamer Cincin Bareng Jonatan Christie

SHANIA Junianatha atau dikenal Shanju telah melepas masa lajangnya. Dia resmi dinikahi oleh Jonatan Christie alias Jojo pada Jumat (1/12/2023).

Momen bahagia tersebut tampak disiarkan secara live di kanal YouTube Viding dan berlangsung khidmat. Keluarga hingga kerabat dekat pasangan ini juga tampak hadir untuk menyaksikan keduanya mengucap janji di hadapan pendeta.

Lantas seperti apa potret bahagia pernikahan Shania Junianatha dan Jonatan Christie, berikut diantaranya, dikutip dari akun Instagram @shanju, Sabtu (2/11/2023).

1. Pamer cincin

Usai mengucapkan janji suci pernikahan, Shanju dan Jojo pun diminta untuk saling memasangkan cincin di jari manis.

Momen tersebut semakin romantis ketika keduanya saling tersenyum dan menatap dengan penuh cinta. Mereka juga tampak kompak memamerkan cincin yang telah bertengger di jari masing-masing.