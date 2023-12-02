Tasya Farasya Bagikan Tips Makeup Tahan Lama dengan Produk Minimalis

TASYA Farasya menjadi salah satu sosok beauty influencer ternama di Indonesia. Kecintaannya pada makeup, skincare, dan perfume membuat review produk yang dibicarakan oleh Tasya akan didengarkan oleh pengikutnya.

Penampilan yang selalu tampak maksimal dan hasil makeup yang flawless tentu membuat banyak orang mempertanyakan produk apa saja yang digunakan oleh Tasya Farasya.

Dalam event Implora Whoosh Station Launching Day to Day Series yang diselenggarakan di Sarinah pada 1-3 Desember 2023, Tasya Farasya menjadi pembicara di hari pertama dengan membagikan tips membuat makeup yang digunakannya tahan lama dengan produk-produk yang minimalis. Salah satu tipsnya adalah menggunakan Two Way Cake.

“Two Way Cake adalah kombinasi makeup dan foundation yang mampu menutupi imperfection pada wajah,” katanya.

Tasya juga menambahkan penggunaan produk multifungsi seperti lipstik yang tidak hanya bisa digunakan pada bibir, tapi juga di area pipi sebagai blush on dan kelopak mata sebagai eyeshadow.

Ia juga menyebutkan dua produk yang dia sukai yaitu Lip Cream yang merupakan produk bibir paling tahan lama, jadi akan aman digunakan seharian tanpa harus retouch. Selain itu, pemilihan pensil alis matic untuk yang punya mobilitas tinggi sangat dibutuhkan, terutama yang kemasannya sudah dilengkapi dengan spoolie untuk merapikan alis.

Asa Sabanul Karimah selaku Junior Brand Manager Implora juga mengatakan bahwa ada empat produk yang di highlight pada event launching Day to Day Series ini, yaitu Two Way Cake, Keychain Lip Bullet, Lite Matte Lip Cream, dan Brow Pop.

Dengan konsep Cantik Tiap Detik, Implora mengangkat aktivitas dan mobilitas perempuan Indonesia yang semakin padat tetapi tetap harus tampil maksimal.