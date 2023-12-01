Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Belinda MasterChef Travelling, dari Main Salju hingga Naik Unta di Gurun Pasir

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:30 WIB
5 Potret Belinda MasterChef Travelling, dari Main Salju hingga Naik Unta di Gurun Pasir
Belinda Christina. (Foto: Instagram)
A
A
A

KOMPETISI memasak MasterChef Indonesia Season 11 telah berakhir dengan Belinda Christina menjadi pemenangnya. Di final, Belinda berhasil mengalahkan kiki yang memperoleh nilai 1.857 dengan poin 1.867.

Selain jago memasak, Belinda juga memiliki paras yang cantik. Dalam postingannya di Instagram dia banyak mengunggah aktivitasnya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan foto Belinda Christina dalam berbagai momen. Berikut rangkumannya dari Instagram @belinda.mci11.

Foto naik unta

Belinda Christina

Momen Belinda saat liburan di Mesir. Dia mengunjungi beberapa destinasi menarik, salah satunya Piramida Agung Giza. Belinda pun tak melewatkan untuk mencoba naik unta.

Seperti di foto ini dia terlihat duduk di atas unta. Belinda memakai kemeja motif dipadukan dengan celana hitam dan sneakers. Gayanya makin kece dengan kacamata hitam yang ia pakai.

Main salju

Belinda Christina

Potret lawas Belinda saat liburan di New Zealand. Di foto ini Belinda memakai inner biru dipadukan dengan jaket tebal dan sarung tangan. Dia nampak bahagia saat pose dengan empat gaya sambil bermain salju.

Tampil elegan pakai dress hitam

Belinda Christina

Pada foto selanjutnya Belinda menjalani pemotretan di tengah hutan. Dia tampil anggun memakai ball gown warna hitam dengan model strapless. Tampilan rambutnya digerai dan diberi aksen curly. Meski foto dari kejauhan, namun paras cantiknya terpancar.

Halaman:
1 2
      
