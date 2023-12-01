Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Datang ke Munas Pramuka XI di Aceh, Siti Atikoh Dapat Sambutan Hangat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |23:08 WIB
Datang ke Munas Pramuka XI di Aceh, Siti Atikoh Dapat Sambutan Hangat
Siti Atikoh ke Aceh. (Foto: Devi)
A
A
A

 

SITI Atikoh menghadiri acara Munas Pramuka XI yang digelar di Banda Aceh Jumat (1/12/2023). Dirinya datang dalam acara gala dinner yang berlangsung di Gedung Balai Meuseuraya Aceh.

Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo ini datang dengan mobil warna hitam. Siti Atikoh terlihat menawan dalam balutan batik perpaduan warna orange dan hitam. Batik dengan model tunik ini dipadukan dengan rok hitam dan hijab dengan warna yang senada.

 Siti Atikoh

Ketika turun dari mobil, dirinya langsung memaerkan senyum manisnya. Tidak heran jika warga yang ada di sana ikut turut menyambutnya dengan hangat. Banyak warga yang langsung mengerubungi Siti Atikoh. Semuanya turut bersalaman dan sedikit berbincang-bincang.

BACA JUGA:

Jelang Munas Pramuka, Atikoh Ganjar Kulineran dan Seruput Kopi Khas Serambi Mekkah 

Bahkan sambutan hangat ini diberikan juga oleh warga yang tidak bisa langsung masuk ke dalam tempat acara. Semua mata tertuju pada sosok Siti Atikoh.

Tidak berlama-lama berada di pelataran Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Siti Atikoh langsung kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat makan malam. Sepanjang perjalanan tersebut, senyum Siti Atikoh tidak luntur sama sekali. Beliau membalas satu per satu sapaan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya.

Sampai di meja tempat gala dinner, tentu saja Siti Atikoh tidak langsung duduk manis. Dirinya menuapa seluruh rekan-rekannya yang ada di pramuka. Tidak hanya itu saja, Siti Atikoh pun terlihat sangat terbuka pada semua orang yang meminta foto kepadanya. Sikap ramahnya inilah yang membuat Siti Atikoh dicintai oleh banyak orang.

 BACA JUGA:

Selesai berfoto dan ramah tamah, Siti Atikoh langsung duduk di mejanya. Kemudian langsung menyantap seluruh hidangan khas Aceh yang tersaji di atas meja.

Halaman:
1 2
      
