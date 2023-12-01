5 Potret Lawas Kiki Fatmala Jadi Cover Majalah, Wajah Blasteran Sunda-Pakistan Bikin Banyak Orang Terpana

ARTIS senior Kiki Fatmala akhirnya menutup usia setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya. Dia meninggal di usia 56 tahun, dan membuat banyak orang berduka.

Meski belakangan dia sudah jarang muncul di layar kaca, namun eksistensi Kiki di era 90-an tak lekang oleh waktu. Kiki Fatmala sendiri terjun ke dunia hiburan sejak tahun 80-an. Dia banyak membintangi film panas dan berakting di film-film Warkop DKI.

Memiliki paras cantik, ia juga kerap terlibat dalam pemotretan cover majalah. Untuk mengenang sosok Kiki Fatmala, kali ini MCN Portal akan merangkum deretan foto lawas Kiki Fatmala dalam cover majalah. Berikut ulasannya seperti dilansir dari berbagai sumber.

Jadi model cover majalah

Selain dikenal sebagai bintang film, selama berkarier Kiki Fatmala sering terlibat dalam proyek pemotretan untuk cover majalah. Dia tampil memukau dalam busana minim yang dipakai.

Berparas blasteran

Kecantikan Kiki Fatmala begitu terpancar dari berbagai momen. Ya, hal itu juga karena dia memiliki wajah blasteran Sunda-Minahasa dan Pakistan-Iran dari orang tuanya. Kiki identik dengan hidung mancung dan bentuk wajah yang tegas.

Tampil sporty

Saat menjalani pemotretan untuk majalah Higina, Kiki tampil sporty memakai swimsuit dan legging. Dalam kehidupan aslinya dia merupakan guru aerobik dan memiliki sanggar bernama Kifa. Tak heran ya tubuhnya terlihat ideal.