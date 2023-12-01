Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan ke Makam Pakai High Heels, Netizen Sebut Ziarah Rasa ke Mall

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:02 WIB
Viral Perempuan ke Makam Pakai High Heels, Netizen Sebut Ziarah Rasa ke Mall
VIral High Heels. (Foto: TikTok)
A
A
A

BELAKANGAN ini beredar video seorang wanita yang ke ziarah ke makam memakai high heels. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @syed.fatin.jaedan.haifa ini memperlihatkan seorang wanita tampil cantik dalam balutan busana motif warna pink dipadukan dengan hijab dan celana biru.

Dia juga menambahkan high heels warna pink. Wanita tersebut nampak jalan berhati-hati saat melewati jalan tanah dan berumput. Meski merasa sedikit agak kesulitan saat berjalan di tanah berumput, wanita itu tetap percaya diri. Sang suami pun nampak membantu istrinya itu.

High heels

Dalam keterangan video itu, sang suami mengucapkan terima kasih kepada sang istri karena tetap menemani melepas rindu dengan mendiang ayahnya meski memakai high heels.

"Makanya itu, abang sayang banget sama istri abang ini. Besok kita akan pergi ke Cameron Highland untuk merayakan anniversary pernikahan kami," tulisnya.

Usai ke makam, sang suami nampak membersihkan sandal ibu dan istrinya yang dipenuhi tanah. Pria tersebut seakan memiliki sikap family man.

Terlepas dari penampilan wanita tersebut yang tak biasa saat ziarah ke makam, netizen justru salfok dengan wajah sang saumi yang disebut mirip Ivan Gunawan. Pria dalam video itu terlihat sedang menjaga buah hatinya yang masih kecil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
High Heels viral Viral di Sosmed
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement