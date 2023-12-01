Viral Perempuan ke Makam Pakai High Heels, Netizen Sebut Ziarah Rasa ke Mall

BELAKANGAN ini beredar video seorang wanita yang ke ziarah ke makam memakai high heels. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @syed.fatin.jaedan.haifa ini memperlihatkan seorang wanita tampil cantik dalam balutan busana motif warna pink dipadukan dengan hijab dan celana biru.

Dia juga menambahkan high heels warna pink. Wanita tersebut nampak jalan berhati-hati saat melewati jalan tanah dan berumput. Meski merasa sedikit agak kesulitan saat berjalan di tanah berumput, wanita itu tetap percaya diri. Sang suami pun nampak membantu istrinya itu.

Dalam keterangan video itu, sang suami mengucapkan terima kasih kepada sang istri karena tetap menemani melepas rindu dengan mendiang ayahnya meski memakai high heels.

"Makanya itu, abang sayang banget sama istri abang ini. Besok kita akan pergi ke Cameron Highland untuk merayakan anniversary pernikahan kami," tulisnya.

Usai ke makam, sang suami nampak membersihkan sandal ibu dan istrinya yang dipenuhi tanah. Pria tersebut seakan memiliki sikap family man.

Terlepas dari penampilan wanita tersebut yang tak biasa saat ziarah ke makam, netizen justru salfok dengan wajah sang saumi yang disebut mirip Ivan Gunawan. Pria dalam video itu terlihat sedang menjaga buah hatinya yang masih kecil.