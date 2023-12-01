Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Suka Jadi Silent Reader di Grup Chat

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:00 WIB
3 Zodiak Ini Suka Jadi <i>Silent</i> <i>Reader</i> di Grup Chat
Zodiak silent reader di grup chat, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK dipungkiri, dalam setiap grup chat baik itu grup keluarga, pertemanan, atau grup di lingkungan pekerjaan atau sekolah, selalu ada tipe orang yang menjadi silent reader.

Ya, silent reader alias hanya diam-diam membaca dan memantau percakapan yang terjadi, tapi tidak pernah membalas pesan orang lain atau membuka dan memulai topic obrolan di grup chat tersebut.

Nah menariknya, berdasarkan astrologi ada tiga zodiak yang punya karakter seperti ini. Dilansir dari Bustle, Minggu (3/12/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Aries: Sebetulnya para Aries adalah sosok tipe yang suka membuka percakapan pada obrolan grup, tapi setelah memulainya biasanya para pemilik zodiak ini langsung menghilang secara tiba-tiba.

Bahkan, membalas pesan yang panjang dan lebar saja, terlihat sangat malas untuk menanggapinya. Walau pun tak membalas chat di grup, tapi para Aries melihat pesan-pesan yang masuk.

 BACA JUGA:

2. Taurus: Para Taurus adalah individu yang paling malas saat muncul di grup chat. Makanya membutuhkan waktu agak lama untuk membalas atau merespon chat dalam grup. Saking menjadi silent reader dan jarang muncul dalam percakapan, tak jarang ia sendiri melupakan dirinya ada dalam grup tersebut.

Halaman:
1 2
      
