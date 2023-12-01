Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Jepang Aman untuk Wanita? Simak Faktanya

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:31 WIB
Apakah Jepang Aman untuk Wanita? Simak Faktanya
Apakah Jepang aman untuk wanita. (Foto: Instagram @raw_japan)
A
A
A

APAKAH Jepang aman untuk wanita? Simak faktanya dalam artikel ini. Jepang adalah salah satu negara yang berada di Asia bagian timur. Jepang termasuk ke dalam kategori negara maju dalam segi ekonomi.

Namun, jadi pertanyaan, apakah Jepang aman untuk wanita, khususnya para wanita yang ingin travelling ke Jepang sendirian? Simak beberapa faktanya tentang keamanan di Jepang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (01/12/2023).

Mengutip laman Travel Ladies, Jepang adalah negara yang sangat aman bagi solo traveller wanita. Angka kejahatan di Jepang relative rendah, penduduk lokal di Jepang juga sangat menghormati dan membantu para pendatang.

Kemudian, petunjuk keselamatan juga tersedia di transportasi publik serta akomodasi di sana. Namun demikian, harus tetap waspada, khususnya saat berada di tempat yang ramai. Yang pasti, budaya Jepang yang menghormati ruang pribadi orang lain bisa membuat kalian merasa aman.

 Jepang

Sementara itu, berdasarkan pengalaman wanita Amerika Katarina Woodman di laman Jobs in Japan, Jepang adalah salah satu negara teraman di dunia. Meskipun banyak juga cerita tentang orang-orang mesum yang melecehkan perempuan di ruang publik dan mengancam keselamatan mereka.

Jadi, apakah Jepang negara yang aman bagi perempuan? Sebagai wanita yang pernah merantau ke Jepang, dia menegaskan bahwa Jepang adalah salah satu negara teraman yang pernah dia kunjungi karena kekerasan jarang terjadi dan banyak komunitas di Jepang mendukung wisatawan.

Di Jepang, ada banyak anak-anak kecil bebas bepergian tanpa pengawasan orang tua, bahkan banyak orang meninggalkan gadget dan dompetnya tanpa pengawasan saat ke toilet.

Halaman:
1 2
      
