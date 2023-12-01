Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Pemain Catur Kateryna Lagno, Hidung Mancung dengan Senyum Manis Bikin Kepincut

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:29 WIB
6 Potret Pemain Catur Kateryna Lagno, Hidung Mancung dengan Senyum Manis Bikin Kepincut
Kateryna Lagno. (Foto: Instagram)
A
A
A

KATERYNA Lagno merupakan seorang pecatur dan grandmaster asal Rusia. Ia menjadi WGM pada usia 12 tahun, menjadikannya salah satu pemain termuda yang pernah mendapatkan gelar tersebut.

Dia lahir di Lviv, Ukraina, pada tahun 1989, dan berkompetisi di bawah bendera Ukraina hingga tahun 2014. Saat ini, Lagno berkompetisi untuk Rusia dan menjadi pemain perempuan peringkat kedua di negara tersebut setelah Aleksandra Goryachkina. Saat ini, dia menempati peringkat ke-5 di dunia di antara pecatur wanita.

Bukan hanya pandai dan berprestasi di catur, penampilannya yang cantik pun kerap mencuri perhatian para penggemarnya. Berikut penampilan cantik Kateryna seperti dilansir dari akun Instagram fansnya, @kateryna_lagno_fans.

Gaya Casual

Kateryna Lagno

Pada postingan in Kateryna Lagno terlihat mengenakan kemeja berwarna abu-abu gelap dengan aksen putih di bagian kerah leher dan di ujung lengannya. Foto in di ambil saat ia memenangkan the women's section of Steinitz Memorial pada Mei 2020.

Pose Senyum Manis

Kateryna Lagno

Pada postingan selanjutnya ia terlihat mengenakan baju berwarna coklat dengan model V neck. Dan pada bagian v neck tersebut terdapat payet-payet berwarna emas dan coklat.

Kemeja Motif

Kateryna Lagno

Selanjutnya Kateryna terlihat mengenakan kemeja bermotif dengan warna biru dan merah. Foto ini diambil pada pertandingan FIDE Women Grand Prix series.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement