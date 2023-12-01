6 Potret Pemain Catur Kateryna Lagno, Hidung Mancung dengan Senyum Manis Bikin Kepincut

KATERYNA Lagno merupakan seorang pecatur dan grandmaster asal Rusia. Ia menjadi WGM pada usia 12 tahun, menjadikannya salah satu pemain termuda yang pernah mendapatkan gelar tersebut.

Dia lahir di Lviv, Ukraina, pada tahun 1989, dan berkompetisi di bawah bendera Ukraina hingga tahun 2014. Saat ini, Lagno berkompetisi untuk Rusia dan menjadi pemain perempuan peringkat kedua di negara tersebut setelah Aleksandra Goryachkina. Saat ini, dia menempati peringkat ke-5 di dunia di antara pecatur wanita.

Bukan hanya pandai dan berprestasi di catur, penampilannya yang cantik pun kerap mencuri perhatian para penggemarnya. Berikut penampilan cantik Kateryna seperti dilansir dari akun Instagram fansnya, @kateryna_lagno_fans.

Gaya Casual

Pada postingan in Kateryna Lagno terlihat mengenakan kemeja berwarna abu-abu gelap dengan aksen putih di bagian kerah leher dan di ujung lengannya. Foto in di ambil saat ia memenangkan the women's section of Steinitz Memorial pada Mei 2020.

Pose Senyum Manis

Pada postingan selanjutnya ia terlihat mengenakan baju berwarna coklat dengan model V neck. Dan pada bagian v neck tersebut terdapat payet-payet berwarna emas dan coklat.

Kemeja Motif

Selanjutnya Kateryna terlihat mengenakan kemeja bermotif dengan warna biru dan merah. Foto ini diambil pada pertandingan FIDE Women Grand Prix series.