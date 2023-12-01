Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Tak Punya Filter saat Bicara, Terlalu Jujur?

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:00 WIB
3 Zodiak Tak Punya Filter saat Bicara, Terlalu Jujur?
Zodiak tak punya filter saat bicara, (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP zodiak memiliki banyak keunikan dan karakteristik masing-masing yang menarik. Baik itu sifat atau kepribadian yang positif, termasuk juga tentunya hal yang negative.

Salah satu contohnya seperti sifat terlalu jujur, yang oleh sebagian pihak dinilai seperti tidak mempunya filter saat berbicara karena menurutnya, kejujuran adalah hal yang terpenting dalam hidupnya.

Melansir Bustle, Sabtu (2/12/2023) ditelisik dari kacamata astrologi, ada tiga zodiak yang disebut tak punya filter saat berbicara. Ini dia uraian singkatnya

1. Aries: Para Aries memiliki sifat jujur, yang selalu ia junjung tinggi. Tidak heran, sering mengutarakan pendapatnya yang secara terbuka dan sangat gamblang.

 BACA JUGA:

2. Virgo: Para Virgo dikenal karena kemandiriannya dalam berpikir, dan juga sangat berkomitmen dengan sifat kejujuran. Sehingga ia akan menyampaikan kebenaran meskipun ia ragu dan tak nyaman.

Halaman:
1 2
      
