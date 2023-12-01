4 Zodiak Bisa Jadi Rekan Kerja Paling Kejam, Anda Termasuk?

TIDAK semua orang bisa hadir sebagai pribadi yang baik hati, apalagi di dunia nyata yang keras seperti dunia lingkungan kerja.

Ya, tak dipungkiri ada sebagian orang yang justru memanfaatkan kecerdasan dari rekan kerjanya untuk kepentingannya sendiri. Hadir sebagai rekan kerja yang licik dan egois, akhirnya bisa menjadi rekan kerja yang paling kejam.

Dilihat berdasarkan astrologi, dikutip dari Astroltalk, Sabtu (2/12/2023) berikut empat zodiak yang berpotensi bisa menjadi rekan kerja terkejam.

1. Aries: Saat ada konflik kecil, para Aries biasanya akan dendam besar untuk melawan orang lain. Saat ada seseorang menyakiti ego dan egoisnya, maka amarahnya bisa langsung naik. Entah itu sekedar masalah kecil atau pun masalah besar.

2. Gemini: Orang-orang Gemini disebut sebagai sosok yang tak bisa menghargai kritikan dari orang lain. Begitu dirinya menemukan ancaman dari seseorang ia siap untuk membuat orang lain menderitam, dari mulai menggunakan bahasa kasar atau membebani pikiran dan pekerjaan musuhnya tersebut.

