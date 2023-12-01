Aries hingga Pisces, 5 Zodiak yang Ternyata Kikuk Banget

IBARAT dua sisi koin, jika sebagian orang begitu supel dan riang sehingga terlihat menyenangkan. Nah, sebagian orang tak sedikit juga hadir dengan kecanggungan di diri mereka, sehingga terlihat begitu clumsy alias kikuk.

Sifat seperti ini, sedikit banyak bisa terlihat dari tanda zodiak yang dimiliki. Sebab, menurut astrologi, seperti dikutip dari Astrotalk, Sabtu (2/12/2023) ada lima zodiak yang ternyata kikuk dan canggung. Berikut ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Aries: Para Aries aslinya dikatakan sebagai orang yang tak mudah bergaul Jadi, ketika ia sedang melakukan sesuatu dengan orang baru yang tak biasa, ia terlihat canggung dan aneh.

2. Cancer: Seseorang Cancer adalah adalah seorang pemimpi. Baginya lebih penting dan menyenangkan untuk memilih dunianya sendiri, sehingga ia tak peduli jika orang lain menganggap sosok yang aneh atau kiku, karena para Cancer biasanya terlalu sibuk dengan pikiran dan imajinasinya sendiri.