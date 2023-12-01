Potret Cantik Shanju Pakai Gaun Pengantin Putih, Resmi Dinikahi Jonatan Christie

SHANJU dan Jonathan Christie telah resmi menikah dengan melakukan perbekatan pada hari ini, Jumat (01/12/2023), di Gereja Katedral. Acara tersebut juga ditayangkan secara langsung melalui YouTube.

"Saya Leonardus Jonatan Christie memilih engkau Shania Junianatha sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya juga berjanji untuk dapat menjadi ayah dan baik bagi anak-anak yang akan dikaruniakan Allah pada kita," kata Jojo dalam pemberkatan pernikahan.

"Saya Crescentia Shania Junianatha memilih engkau Leonardus Jonatan Christie sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita," ujar Shanju membalas.

Pada acara pemberkatan itu, pasangan ini tampil anggun dan gagah bak raja dan ratu sehari. Terlihat Jonatan memakai jas berwarna abu-abu.