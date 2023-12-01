Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mujarab! Ini Cara Efektif Menghilangkan Flek Hitam di Wajah

Wilda Fajriah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:55 WIB
Mujarab! Ini Cara Efektif Menghilangkan Flek Hitam di Wajah
Promo AladinMall.
A
A
A

MUNCULNYA flek hitam di wajah dapat mengganggu penampilan hingga menurunkan kepercayaan diri seseorang. Untuk itu, Anda perlu mengetahui bagaimana cara menghilangkan flek hitam tersebut.

 

Terdapat beberapa bahan alami untuk menghilangkan flek hitam di wajah, seperti kulit manggis, gel lidah buaya, madu, dan masker kunyit. Namun, perlu diketahui bahwa bahan alami tersebut membutuhkan waktu untuk memudarkan flek hitam pada wajah.

 

Jika ingin menghilangkan flek hitam secara efektif, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter kulit untuk mendapatkan jenis perawatan yang tepat. Namun sebelum itu,  mari kenali lebih dulu cara menghilangkan flek hitam di wajah secara alami.

Cara Menghilangkan Flek Hitam di Wajah Secara Alami 

1. Masker Kulit Manggis 

Menggunakan masker kulit manggis secara teratur juga ternyata dapat membantu memudarkan flek hitam yang terjadi pada wajah. Flek hitam bisa disebabkan karena paparan sinar UV, maupun polusi lingkungan. Kulit manggis mengandung vitamin C dosis tinggi yang mampu meregenerasi sel kulit. Vitamin C berguna untuk mencerahkan wajah sehingga dapat memudarkan flek hitam.

2. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu bahan alami yang cukup ampuh menghilangkan flek hitam. Kunyit sendiri memang cukup populer di dunia kecantikan, karena dapat mengatasi kerusakan kulit akibat radikal bebas dan mengurangi pigmentasi kulit. Bahkan kunyit dikenal sangat cepat dalam menghilangkan flek hitam.

3. Madu

Madu memiliki senyawa yang bersifat antioksidan sehingga dapat membantu mengatasi berbagai macam masalah kulit, salah satunya adalah flek hitam. Cara menggunakannya pun cukup mudah, Anda hanya perlu mengoleskan madu secara langsung pada permukaan kulit wajah. Diamkan masker madu tersebut selama 5–10 menit, kemudian bilas menggunakan air hangat sampai bersih.

Halaman:
1 2
      
