Ini Arti Mimpi Gigi Copot, Takut di Bawah Alam Sadar hingga Depresi

PERNAHKAH Anda bermimpi mengalami gigi copot alias tanggal? Mungkin Anda pernah mengalami mimpi ini lebih dari sekali.

Wajar jika sebagian orang mungkin merasa sedikit terganggu setelah bermimpi giginya copot. Bisa juga mimpi tersebut mengingatkan anda bahwa sudah lama Anda tidak ke dokter gigi dan akhirnya sebetulnya ada perasaan cemas dengan kesehatan gigi diri sendiri.

Menariknya, penelitian yang mengeksplorasi tema-tema mimpi umum menunjukkan bahwa 39 persen dari populasi manusia di dunia ini pernah mengalami mimpi tentang gigi mereka yang copot, busuk, atau patah. Lantas apa sih sebetulnya artinya? Melansir Sleep Foundation, Jumat (1/12/2023)

1. Tanda ketakutan: Peneliti Sigmund Freud dan Carl Jung, sama-sama percaya bahwa mimpi adalah simbol makna psikologis yang mendalam. Keduanya menyakini bahwa mimpi tentang gigi copot adalah tanda-tanda kebutuhan dan ketakutan seksual bawah sadar yang kemungkinan terkait dengan stimulasi gigi.