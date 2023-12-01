Wajib Tahu! Begini Tips Memilih Lip Cream untuk Bibir Kering

LIP cream bisa menjadi alternatif untuk Anda yang ingin menggunakan kosmetik bibir, namun memiliki masalah bibir kering. Bibir yang kering merupakan masalah bagi sebagian orang, kemudian menyebabkan seseorang jadi kurang percaya diri karena mudah mengelupas, bahkan pecah-pecah sampai berdarah.





Hal ini tentu saja tidak nyaman ketika dirasakan maupun dilihat. Oleh karena itu, memilih lip cream yang cocok untuk bibir kering perlu dilakukan supaya tidak semakin memperparah kondisinya.





Tips Memilih Lip Cream untuk Bibir Kering

1. Pilih yang Teksturnya Ringan di Bibir

Lip cream yang bagus adalah yang mampu memberikan kenyamanan jika dipakai sepanjang hari. Pilihlah lip cream yang memiliki tekstur ringan, agar tetap nyaman jika kamu pakai seharian penuh.







2. Pilih Tekstur yang Creamy dan Lembut

Cara memilih lip cream yang cocok untuk bibir kering adalah dengan memilih tekstur lipstik yang tepat, yaitu tekstur creamy yang lembut. Produk jenis ini biasanya diformulasikan dengan kandungan wax dan minyak alami yang lebih banyak dibandingkan dengan lipstik jenis lainnya, sehingga cukup untuk mempertahankan kelembapan bibir dan bibir tidak akan bertambah kering.







3. Pilih yang Mengandung Bahan Alami

Alam telah menyediakan berbagai bahan alami untuk mengatasi kulit yang kering. Salah satunya adalah jojoba oil, yaitu minyak yang diekstrak dari biji Simmondsia Chinensis atau yang sering disebut sebagai tanaman jojoba. Di dalam jojoba oil terkandung wax ester, Vitamin E, dan Vitamin B yang dapat bekerja sebagai pelembap sehingga dapat mencegah kulit bibir dari kekeringan.