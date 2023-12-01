Bulan Paling Beruntung di Tahun 2024 untuk Shio Tikus dan Kerbau

TAHUN baru 2024 tak terasa sudah siap disambut di depan mata, seiring dengan sudah masuknya bulan Desember 2023.

Biasanya, pada awal tahun yang baru banyak orang penasaran dengan nasib dan peruntungannya. Nah, prediksi peruntungan ini salah satunya bisa terlihat dari tanda shio yang dimiliki.

Contohnya seperti berikut ini, dilansir dari Know Insider, Jumat (1/12/2023) ada bulan-bulan paling beruntung atau sejahtera di tahun 2024 dimulai dari shio Tikus dan Kerbau, berikut paparan singkatnya.

1. Shio Tikus:

Juli 2024: Bulan ketika bisa dengan mudah mencapai hal-hal besar karena mendapat dukungan dari banyak orang. Perluaslah pergaulan karena hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuasaan atau kedudukan Anda sebagai pemilik shio Tikus. Selain itu, beberapa orang juga mendapat bantuan dari teman dan rekan di sekitarnya, sehingga dapat kesempatan menghasilkan uang untuk mengisi kantungnya.

BACA JUGA:

Oktober 2024: Masa kemakmuran, bisnis makmur, dan peluang bagus untuk melakukan banyak tawar-menawar. Anda memiliki visi yang jelas, pengelolaan keuangan yang bijaksana, tahu bagaimana menggunakan uang di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, terutama dalam proyek pembangunan yang menjanjikan, sehingga Anda bisa memperoleh keuntungan yang besar.

BACA JUGA:

Desember 2024: Di bulan terakhir tahun 2024 ini, walaupun orang bershio Tikus ditakdirkan untuk sibuk dengan pekerjaan, namun sebagai imbalannya Anda akan memiliki sumber penghasilan yang sangat baik, banyak uang, dan bisa leluasa membelanjakan banyak hal besar. Contohnya seperti pernikahan hingga membangun rumah. Makin keras Anda bekerja dan semakin agresif dalam bisnis, semakin banyak keuntungan yang akan didapat.