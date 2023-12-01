5 Rekomendasi Tempat Hangout di Bandung, Ada yang Ikonik

REKOMENDASI tempat hangout di Bandung ada beragam. Sangat cocok bagi kamu yang ingin menghabiskan akhir pekan di kawasan Jawa Barat ini.

Bandung memang selalu menarik perhatian. Bukan hanya dari segi wisata, juga tempat hangout yang selalu bikin betah berlama-lama di sana.

Mengutip dari beberapa sumber, Jumat (1/12/2023) berikut lima rekomendasi tempat hangout di Bandung.

1. AOM Asian Thai Bistro

(Foto: Instagram @aom.bdg)

Terletak di Jalan Pasir Kaliki No.176, Bandung, tempat ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 1 pagi dini hari.

AOM Asian Thai Bistro menawarkan konsep Eropa yang menawan. Selain itu, tempat ini juga memberikan pemandangan perkotaan yang gemerlap di malam hari.

Ada area indoor yang terletak di rooftop dan suasana outdoor yang nyaman dengan suasana yang tak kalah menarik. Tempat ini juga ada live music lho.

Jika kamu tertarik untuk ke sini pastikan kamu sudah reservasi dulu ya karena jika tidak, kemungkinan kamu akan waiting list (menunggu antrean).

2. Circolo Cafe

(Foto: Instagram @circolo.id)

Restoran dan bar ini bisa kamu jadikan salah satu list jika kamu sedang mampir ke Bandung lho. Menawarkan konsep ala bar modern kamu bisa ke sini bersama teman-temanmu.

Tempat ini juga memiliki seating area yang cukup luas dan yang uniknya di sini juga kadang menghadirkan workshop seperti painting class. Terletak di Jalan Sukajadi No.198, Pasteur, Bandung. Buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 12 malam dini hari.